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كفرقرع : جولة ثانية بين الرئيس الحالي حسن عثامنة والمرشح فراس بدحي



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أسفرت نتائج الفرز في الإنتخابات لرئاسة مجلس كفرقرع المحلي عن جولة ثانية بين المرشحين المحامي حسن عثامنة رئيس المجلس الحالي الذي حصل على 3987 صوت وبين المحامي فراس بدحي الذي حصل على 2676 صوتًا، حيث من المتوقع إجراء الجولة الثانية بعد أسبوعين من اليوم.




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