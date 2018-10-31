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فوز الممرض عمر ابو رقيق ٣٠ عاما برئاسة السلطة المحلية في تل السبع.



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فوز الممرض عمر ابو رقيق ٣٠ عاما برئاسة السلطة المحلية في تل السبع.





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