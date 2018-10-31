فوز, الممرض, عمر, ابو, رقيق, ٣٠, عاما, برئاسة, السلطة, المحلية, في, تل, السبع.,

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غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري 2019-02-03 | 12:17:21 أعلن مصدر عسكري سوري عن تعرض أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في ريف دير الزور...

البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج 2019-02-03 | 10:59:30 يتوقع وصول البابا فرنسيس مساء الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة هي...

هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ 2019-02-03 | 11:20:19 نفى رئيس حزب اليمين الجديد الوزير نفتالي بينت وجود اتصالات لإقامة تحالف بين حزبه...

مقربون من نتنياهو يتبرعون للمتورطين في تدخل روسيا بانتخاب ترامب 2019-02-03 | 09:09:40 في ظل تخوف إسرائيل من التدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة، أفادت تقارير أن...

مادورو يؤيد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا 2019-02-03 | 07:00:46 أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت عن استعداده لدعم مبادرة إجراء...

أسواق العالم تجدد الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي 2019-02-02 | 09:47:59 أعلنت شركة الائتمان الدولية اس اند بي الليلة الماضية إبقاء التصنيف الائتماني...

نتنياهو: يبدو أن مندلبليت رضخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام 2019-02-02 | 06:54:15 قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن المستشار القانوني للحكومة...

أبل تحضر لمفاجأة .. آيفون بثلاث كاميرات وشاحن "مثير للجدل" 2019-02-01 | 19:48:27 تستعد شركة أبل الأميركية لمفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بالجيل القادم من هواتف...

بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ.. ترامب يهدد روسيا برد عسكري 2019-02-01 | 19:31:29 إثر إعلان واشنطن خروجها من معاهدة الصواريخ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه...