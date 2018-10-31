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كفرقاسم عادل بدير يحسم المعركة الانتخابية بفارق 1300 صوت عن منافسه اشرف عيسى .



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#كفرقاسم عادل بدير يحسم المعركة الانتخابية بفارق 1300 صوت عن منافسه اشرف عيسى .





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