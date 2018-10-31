مجد, الكروم, تنتخب, سليم, صليبي, رئيسا, لولاية, ثانية, .,

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مصرع شاب في حادث سير ذاتي شمال شرق بيت لحم 2019-01-22 | 08:13:36 لقي صباح اليوم الثلاثاء، الشاب أشرف عارف سياعرة (24 عاما) من بلدة خاراس شمال...

مصرع عامل (30 عاما) بعد انقلاب جرار في عيمك يزراعيل 2019-01-22 | 08:00:42 لقي شخص عمره ثلاثون عاما مصرعه صباح اليوم خلال عمله على جرار زراعي في منطقة المروج...

الطقس - اجواء لطيفة نهارا وباردة ليلاً هذا الاسبوع 2019-01-22 | 06:03:17 اليوم الثلاثاء، توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً...

سخنين:اصابة شاب جراء شجار عنيف 2019-01-22 | 01:14:34 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 31 عاماً...

اصابة طفلة من رهط اثر سقوطها عن علو 2019-01-21 | 20:31:43 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة من مدينة رهط (8سنوات)...

اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله 2019-01-21 | 17:56:52 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم 2019-01-21 | 17:37:22 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل:"خلال نشاط لشرطة ام الفحم بالتعاون مع...

أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا 2019-01-21 | 14:55:48 تم اليوم الاثنين أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة الغربية...

بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران 2019-01-21 | 14:55:33 حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران، من تحمل "العواقب كاملة"،...