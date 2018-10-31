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مجد الكروم تنتخب سليم صليبي رئيسا لولاية ثانية .



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مجد الكروم تنتخب سليم صليبي رئيسا لولاية ثانية .





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