كفر, برا, ..., محمود, عاصي, رئيسا, للمجلس, المحلي, .,

تابعونــا

مقتل شاب 20 عاما عربي واصابة اخر باطلاق نار في الرملة 2018-12-21 | 20:40:28 قتل شاب في العشرينات من عمره من سكان الرملة واصيب شاب اخر 20 عاما بجراح متوسطة اثر...

شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار 2018-12-21 | 18:47:22 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في قرية كفرمصر،...

شهيد و40 اصابة على حدود غزة 2018-12-21 | 18:43:53 استشهد طفل واصيب العشرات برصاص الجيش الاسرائيلي في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة...

فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة 2018-12-21 | 18:36:39 حقق النادي الرياضي كفر قاسم من الدرجة الأولى بكرة القدم مفاجأة بعد أن تغلب...

مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد 2018-12-21 | 14:17:32 لقي شابان في الثلاثينات من العمر مصرعهما من جراء حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة...

حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة 2018-12-21 | 13:55:52 افاد بيان صادر عن كايد ظاهر جاء فيه ما يلي:"حريق شب في شاحنه بمدينة طمره .طواقم...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف 2018-12-21 | 13:53:06 יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر...

الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ 2018-12-21 | 12:09:45 أطلق الفنان الفلسطيني ماندو جريس اغنية جديده تحت عنوان "بقلبي وجع" يذكر ان...