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انتخاب ماهر خليلية رئيسا لمجلس محلي يافة الناصرة .



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انتخاب ماهر خليلية رئيسا لمجلس محلي يافة الناصرة .





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