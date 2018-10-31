الشيخ, فايز, أبو, صهيبان, رئيسا, لبلدية, رهط, .,

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الطقس - انخفاض على درجات الحرارة وامطار متفرقة 2019-01-03 | 06:43:59 توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...

5 مواليد جدد في اول ايام العام الجديد في المستشفى الفرنسي 2019-01-02 | 21:58:10 شهدت المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 5...

مدير المستشفى الفرنسي د.نائل الياس:نريد الدعم من وزارة الصحة لان ادارتنا سليمة وليس بسبب ازمة مالية خانقة 2019-01-02 | 22:35:29 "نريد أن نتلقى الدعم المادي من وزارة الصحة على الادارة السليمة وليس على ازمة مالية...

اطلاق وابل من الرصاص على سيارة سكرتير مجلس طرعان 2019-01-02 | 21:18:13 اطلق مجهولون وابلا من الرصاص على سيارة ربحي دحلة سكرتير مجلس محلي طرعان الليلة...

بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 2019-01-02 | 17:44:59 بدأ يوم أمس 1.1.2019، سريان الجزء المُكمّل من قرار توسيع نطاق النظام الخاص بتقديم...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع 2019-01-02 | 15:51:25 اصيب عصر اليوم الاربعاء شاب بعد ان تعرض لاطلاق نار في بلدة كفرقرع . واصيب الشاب...

وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام 2019-01-02 | 15:45:40 حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف خدماتها خلال أيام بفعل أزمة الوقود التي تعصف...

ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن" 2019-01-02 | 15:45:46 نفى وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية...

كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل 2019-01-02 | 14:50:59 كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم، ملابسات عدة جرائم معاكسة على موقع "الواتساب" والتي...