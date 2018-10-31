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جميل بصول رئيسا لمجلس محلي الرينة .



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



فاز مرشح جبهة الاصلاح جميل أنور بصول " أبو باسل" برئاسة مجلس الرينة المحلي بعدد اصوات فاق ال 3822 صوتا وذلك بعد تقدمه على منافسيه الثلاثة حيث حصل كل من خالد ابراهيم طاطور على 2433 وتيسير بصول 1299 صوت وخالد جمال طاطور على 1966 صوت .




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