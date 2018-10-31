عرسان, ياسين, رئيسا, لبلدية, شفاعمرو, .,

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الكنيست تصوت اليوم على حلها 2018-12-26 | 09:16:19 تناقش الهيئة العامة للكنيست اليوم مشروع القانون القاضي بحلها وتبكير موعد...

صور -اصابة متوسطة حتى الخطيرة لفتى 14 عاما تعرض لاطلاق نار وهو داخل سيارة برفقة والدته في ام الفحم 2018-12-26 | 08:20:48 اصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة حتى الخطيرة جراء تعرضه...

الجيش الإسرائيلي: تصدينا لصاروخ أطلق من سوريا 2018-12-26 | 07:00:48 أكد الجيش الإسرائيلي تصدي منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصاروخ أطلق من الأراضي...

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة 2018-12-26 | 06:56:19 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثر طقس البلاد ساعات الليل المتأخر من اليوم...

أليجري يحشد أسلحة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا 2018-12-25 | 22:10:40 أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، قائمة السيدة العجوز لمواجهة...

استطلاع : 52٪ لا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء 2018-12-25 | 22:06:43 قال المحلل الاسرائيلي امنون ابراموفيتش ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا الى...

تخليص عجل سقط في حفرة بعمق ٨ امتار قرب كفرقرع 2018-12-25 | 22:00:08 عملت طواقم اطفاء وانقاذ بينها وحدة انقاذ خاصة من محطة الخضيرة، مساء اليوم...

حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه 2018-12-25 | 19:43:49 اقيم اليوم احتفال بتدشين الطابق الثاني للمركز الجماهيري دبوريه لذوي الاحتياجات...

بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية 2018-12-25 | 17:34:58 قررت اللجنة الخاصة التي تعنى بنقل الاصلاحات بتوزيع اموال التكهنات الرياضية"توتو"...