طمرة - جولة ثانية بين موسى ابو رومي وسهيل ذياب

تابعونــا

فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة 2018-12-18 | 14:03:31 اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال 12 مشتبها (18 - 45 عاما من عبلين الناصرة ويافة الناصرة...

متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل 2018-12-18 | 13:38:55 يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن متوسط الأجور الشهرية الإجمالية...

اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات 2018-12-18 | 11:40:56 قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام...

تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل 2018-12-18 | 11:32:06 مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الثلاثاء فترة اعتقال شاب من عكا بشبهة الضلوع في...

النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو 2018-12-18 | 11:05:35 تربع اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ونجم فريق ريد بول زلتسبورغ على عرش هدافي...

منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) 2018-12-18 | 10:32:50 لقي 88 مواطنا عربيا مصرعهم في حوادث طرق من بداية العام 2018 ، حيث قُتِل أربعة منهم في...

كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف 2018-12-18 | 10:27:38 عقد يوم الأحد الموافق 16/12/2018، تحت رعاية قسم الدراسات العليا في كلية سخنين لتأهيل...

اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين 2018-12-18 | 10:15:15 جاءنا في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي :" قدمت صباح هذا...

استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد 2018-12-18 | 09:41:03 تتأثر البلاد اعتبارًا من اليوم الاثنين ، بسلسلة من المنخفضات الجوية التي تعبر...