أحمد, حبيب, الله, رئيسا, لمجلس, محلي, عين, ماهل, .,

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بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 2019-01-02 | 17:44:59 بدأ يوم أمس 1.1.2019، سريان الجزء المُكمّل من قرار توسيع نطاق النظام الخاص بتقديم...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع 2019-01-02 | 15:51:25 اصيب عصر اليوم الاربعاء شاب بعد ان تعرض لاطلاق نار في بلدة كفرقرع . واصيب الشاب...

وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام 2019-01-02 | 15:45:40 حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف خدماتها خلال أيام بفعل أزمة الوقود التي تعصف...

ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن" 2019-01-02 | 15:45:46 نفى وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية...

كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل 2019-01-02 | 14:50:59 كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم، ملابسات عدة جرائم معاكسة على موقع "الواتساب" والتي...

البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين 2019-01-02 | 14:31:14 وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إعلان...

المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم 2019-01-02 | 13:17:16 قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله...

الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل 2019-01-02 | 12:37:44 في الحلبة الحزبية, اعتبرت رئيسة المعارضة الجديدة, النائبة العمالية, شيلي...

توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش 2019-01-02 | 12:15:17 مُددت بستة أيام فترة اعتقال الشابين من قرية الجش الجليلية، المشتبه بضلوعهما في...