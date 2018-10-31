عرعرة, وعارة, :جولة, ثانية, بين, مضر, يونس, وعوني, مرزوق,

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الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية 2018-12-29 | 15:27:54 زار فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الكنائس المسيحية...

اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة 2018-12-29 | 15:04:13 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"نناشد الجمهور بالمساعدة بالبحث عن...

اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب 2018-12-29 | 13:14:47 اصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متوسطة اثر انفجار العاب نارية في احدى التجمعات...

اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة 2018-12-29 | 11:34:22 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من...

اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة 2018-12-29 | 11:28:27 نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 30 عاماً اثر...

استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا 2018-12-29 | 07:41:23 توقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة اليوم السبت دون معدلاتها لمثل هذا الوقت...

مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب 2018-12-28 | 19:52:51 لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث...

رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه 2018-12-28 | 19:07:18 ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال...

شهيد و6 اصابات على حدود غزة 2018-12-28 | 19:06:10 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن واصابة 6 برصاص الجيش...