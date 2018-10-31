مازن, محمود, عدوي, رئيسا, لمجلس, محلي, طرعان,

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اصابة طفلة من رهط اثر سقوطها عن علو 2019-01-21 | 20:31:43 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة من مدينة رهط (8سنوات)...

اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله 2019-01-21 | 17:56:52 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم 2019-01-21 | 17:37:22 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل:"خلال نشاط لشرطة ام الفحم بالتعاون مع...

أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا 2019-01-21 | 14:55:48 تم اليوم الاثنين أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة الغربية...

بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران 2019-01-21 | 14:55:33 حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران، من تحمل "العواقب كاملة"،...

صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج 2019-01-21 | 13:13:44 دشّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مطارا جديدا على بعد نحو 18...

95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 2019-01-21 | 10:42:31 المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد...

9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-01-21 | 10:36:42 بدأ العام 2019 قبل ثلاثة أسابيع, حيث قُتل 16 شخصاً في حوادث الطرق في هذه الفترة...

فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال 2019-01-21 | 10:09:22 على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية...