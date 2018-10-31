وسام, عمر, رئيسا, لمجلس, محلي, طوبا, زنغرية, .,

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الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة 2019-01-25 | 05:57:25 اليوم الجمعة يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...

الناشط السياسي خليل زبيدات ينوي ترك صفوف حزب العمل 2019-01-24 | 19:55:29 عبر الناشط السياسي المجرب، رجل الأعمال خليل زبيدات، ابن بسمة طبعون، عن خيبة أمله...

وزارة الصحة تخصص ميزانية لافتتاح مركز لطب الطوارئ في بسمة طبعون 2019-01-24 | 19:51:17 خصصت وزارة الصحة ميزانية خاصة لافتتاح مركز لطب الطوارئ في قرية بسمة طبعون، بهدف...

مصرع شاب طعناً في مدينة اللد 2019-01-24 | 19:49:25 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلا لحادث الطعن...

رئيس حزب العمل افي غباي في زيارة تعزية لعائلة المغدورة ايه مصاروة 2019-01-24 | 18:04:58 قام رئيس حزب العمل افي غباي بعد ظهر اليوم الخميس بزيارة لعائلة المأسوف على شبابها...

اصابة خطيرة لسيدة اثر حريق منزل في شعفاط 2019-01-24 | 18:00:22 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة امراه وصفت حالتها...

الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ 2019-01-24 | 14:57:54 إحتضنت مدينة الناصرة اليوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، المؤتمر السنوي...

فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام 2019-01-24 | 14:42:36 تلقى المؤذن إبراهيم المصري مؤذن مسجد الجزار في مدينة عكا رسالة من وزارة الداخلية...

مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل 2019-01-24 | 13:47:33 لقي طفل 10 سنوات مصرعه، اليوم الخميس، جراء حادث سير في بلدة بيت فجار جنوب بيت...