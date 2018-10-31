تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 17:56:52 اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله |  2019-01-21 17:53:05 6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة |  2019-01-21 17:49:10 ألمانيا تسحب إذن التشغيل من شركة ماهان إير الإيرانية |  2019-01-21 17:37:22 مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم |  2019-01-21 14:55:48 أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا |  2019-01-21 14:50:04 وفاة أكبر معمر في العالم |  2019-01-21 14:55:33 بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران |  2019-01-21 14:00:11 واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" |  2019-01-21 13:13:44 صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج |  2019-01-21 13:04:32 تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم |  2019-01-21 13:00:38 أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم |  2019-01-21 11:50:52 روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري |  2019-01-21 10:42:31 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" |  2019-01-21 10:36:42 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-21 10:28:27 علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كفركنا .. جولة ثانية بين د.يوسف عواوده وعز الدين أمارة.



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كفركنا .. جولة ثانية بين د.يوسف عواوده وعز الدين أمارة.





كلمات متعلقة

كفركنا, .., جولة, ثانية, بين, د.يوسف, عواوده, وعز, الدين, أمارة.,

تابعونــا

اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله 2019-01-21 | 17:56:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم 2019-01-21 | 17:37:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل:"خلال نشاط لشرطة ام الفحم بالتعاون مع...

أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا 2019-01-21 | 14:55:48

تم اليوم الاثنين أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة الغربية...

بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران 2019-01-21 | 14:55:33

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران، من تحمل "العواقب كاملة"،...

صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج 2019-01-21 | 13:13:44

دشّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مطارا جديدا على بعد نحو 18...

95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 2019-01-21 | 10:42:31

المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد...

9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-01-21 | 10:36:42

بدأ العام 2019 قبل ثلاثة أسابيع, حيث قُتل 16 شخصاً في حوادث الطرق في هذه الفترة...

فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال 2019-01-21 | 10:09:22

على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية...

جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب 2019-01-21 | 09:40:27

في خطوة مفاجأة ودون سابق إنذار، أغلقت إدارة جامعة تل أبيب المصلى الوحيد داخل...

نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا 2019-01-21 | 08:50:14

من المقرر أن يرسَل إلى البلاد من أستراليا اليوم الاثنين نعش الطالبة الجامعية آية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاحنة انقطاع تيار كهربائي احتراق محطة وقود طمرة كاد يحدث كارثةمصرع العامل ربيع ابو ذيبة طرعان عمل نتانيا حادث عمل هدم بيت قيد الانشاء كفر قاسم ابراهيم دسوقي شرطة جرافات استنفار غضب اهالي ميرفت ابو جليل تشييع جثمان المرحومة شفاعمرو جثة عيسى ابو القيعان اتهام ادنته حورة السجن 3 سنوات داعش سوريا القدس حافلة اطلاق نار طعن جبل المكبر شاكيد وزيرة القضاء ترفض فكرة اقامة الدولة الفلسطينية ناصرة شوا هويدا قتل مغدورة مقتل ضرب حجارة قطعة حديد اختلاق قصة عملية سطو عليهما الضفة نابلس علي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفااللاعب مؤنس دبور هداف الدوري السويسري غراسهوبرس الناصرة مهاجم اهداف برجس عويدات سوريا سجن تهمة التجسس لصالح اسرائيل مجدل شمس طالب طب اسنانسائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم طفلان يقودان تراكتورون على شارع رئيسي سريع شوكت قرب بئر السبعمقتل محمد رأفت سعادة حسين محمد محاجنة شرطة سلاح اطلاق نار بلدية ام الفحم مصرع طفلة رضيعة نسي داخل سيارة مغلقه عراد الجنوب الشرطة اسعاف اختناق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com