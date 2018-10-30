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اعلى نسبة تصويت في طرعان - 74%



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  الناصرة67%  شفاعمرو50% طمرة63% ام الفحم57% اكسال 66% اعبلين58% الجديدة المكر55% دبورية58% الطيرة63% طرعان74%  يافة الناصرة55%  سخنين65% كفرمندا65% كفرقرع55% الرينة60% كفركنا68% عين ماهل70% المشهد63% رهط58% شعب57%  كفرياسيف46% مجدالكروم66% جسر الزرقاء68%  جلجولية43% كفربرا 74% زيمر55% ابو غوش58% ابو سنان61% اقليمي البطوف73% اعبلين58% بستان المرج56%بئرالمكسور73%بيت جن60%بسمة63%بسمة طبعون62%البعنة61%جولس 57%الجش 56%دالية الكرمل 67%ديرالاسد 66%ديرحنا 71%عرابة  56%زيمر 55%الزرازير 60%حورة 63%حرفيش 69%طوبا الزنغرية 65%يانوح جث64%يركا72%كابول69%كوكب ابو الهيجاء32%كسرى سميع 28%الكعبية طباش حجاجرة60%كفرقاسم63%اللقية61%المغار59%المزرعة58%معليا61%نحف61%ساجور76%عيلبون63%عيلوط63%عسفيا64%عرعرة55%عرعرة النقب53%الفريديس70%فسوطة58%البقيعة 58%قلنسوة41%الرامة 46%شبلي ام الغنم57%شقيب السلام61%تل السبع59%طلعة عارة 




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