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طمرة : اصابة شاب جراء تعرضه للطعن قرب صندوق اقتراع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افاد بيان صادر عن شرطة الشمال ان شابا يبلغ من العمر 26 عاما تعرض للطعن بالقرب من احد صناديق الاقتراع في طمرة ،.



 طاقم الزهراوي الطبي قدم الاسعافات الاولية للمصاب ومن ثم تم نقله الى المستشفى وتقدر اصابته بالطفيفة




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