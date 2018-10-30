طوابير, من, المصوتين, أمام, صناديق, الاقتراع, في, طرعان,

ومن المتوقع ان ترتفع النسبة اكثر واكثر في الوقت المتبقي قبل اغلاق صناديق الاقتراع

نسبة التصويت قد وصلت في بلدة طرعان الى ٦٧% بمنافسة قوية بين المرشحين .

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