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طوابير من المصوتين أمام صناديق الاقتراع في طرعان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 نسبة التصويت قد وصلت في بلدة طرعان الى ٦٧% بمنافسة قوية بين المرشحين .



ومن المتوقع ان ترتفع النسبة اكثر واكثر في الوقت المتبقي قبل اغلاق صناديق الاقتراع




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