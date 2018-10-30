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67% نسبة التصويت في الفريديس ومنافسة شديدة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افاد مراسلنا بان نسبة التصويت قد وصلت في بلدة الفريديس الى ٦٧% بمنافسة قوية بين المرشحين الرئيس الحالي احمد برية والمرشح الاخر ايمن مرعي.


ومن المتوقع ان ترتفع النسبة اكثر واكثر في الوقت المتبقي قبل اغلاق صناديق الاقتراع.




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