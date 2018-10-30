67%, نسبة, التصويت, في, الفريديس, ومنافسة, شديدة,

افاد مراسلنا بان نسبة التصويت قد وصلت في بلدة الفريديس الى ٦٧% بمنافسة قوية بين المرشحين الرئيس الحالي احمد برية والمرشح الاخر ايمن مرعي.

ومن المتوقع ان ترتفع النسبة اكثر واكثر في الوقت المتبقي قبل اغلاق صناديق الاقتراع.