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اقبال على صناديق الاقتراع في عرابة والنسبة 50%



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تشهد صتاديق الاقتراع في عرابة اقبالا شديدا للمصوتين بهدوء وانتظام.



وبلغت نسية التصويت عند الساعة الخامسة 50% .


وبدات طوابير كبيرة امام صناديق الاقتراع في ساعات المساء ومن المتوقع ارتفاع نسبة التصويت في الساعات القليلة القادمة.





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