اقبال, على, صناديق, الاقتراع, في, عرابة, والنسبة, 50%,

وبلغت نسية التصويت عند الساعة الخامسة 50% .وبدات طوابير كبيرة امام صناديق الاقتراع في ساعات المساء ومن المتوقع ارتفاع نسبة التصويت في الساعات القليلة القادمة.

تشهد صتاديق الاقتراع في عرابة اقبالا شديدا للمصوتين بهدوء وانتظام.

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