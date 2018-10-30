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انتخابات هادئة في بلدتي عارة وعرعرة بمنطقة وادي عارة



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تشهد بلدتي عارة وعرعرة بمنطقة وادي عارة حركة انتخابية نشطة بعد اربعة ساعات من فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين لرئاسة وعضوية مجلس محلي عرعرة- عارة ، حيث يتنافس على رئاسة المحلي المحلي سبعة مرشحين وهم: المحامي مضر يونس الرئيس الحالي والسيد عوني مرزوق والسيد سامي ملحم والسيد نادر يونس والسيد ابراهيم جزماوي والسيد عبد الاله ناطور والسيد ايوب ضعيف مرعي. 


هذا ويفيد مراسلنا أن صناديق الاقتراع تشهد اقبالا كبيرا من قبل اصحاب حق الاقتراع كمان وتشهد الشوارع الرئيسيّة وخصوصا المؤدية الى صناديق الاقتراع اكتظاظا




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