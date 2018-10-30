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طوابير من الناخبين امام الصناديق في كفرمندا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الداخلية ان نسبة الاقتراع في قرية كفرمندا وصلت حتى الساعة الواجدة  ظهرا الى 15% وبلغ عدد المصوتين 1981 صوتا.


ويبلغ عدد اصحاب حق الاقتراع في كفرمندا 12636 ناخبا وناخبة تتوزع على 17 صندوق اقتراع و5 صناديق اقتراح لاصحاب الاحتياجات الخاصة.


وتشهد صناديق الاقتراع منذ افتتاحها في تمام الساعة السابعة صباحا ازدحامات شديدة وطوابير للناخبين




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