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8 قتلى بحادث طرق واحتراق سيارة قرب البحر الميت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي 8 اشخاص (رجل وامرأة و 6 أطفال) مصرعهم جراء تعرضهم لحادث طرق مروع واحتراق سيارة على شارع 90 قرب فنادق البحر الميت ظهر اليوم الثلاثاء .



وافيد ان 5 اشخاص علقوا داخل سيارة اشتعلت بها النيران جراء تعرضهم للحادث مما اسفر عن مصرعهم في المكان .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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