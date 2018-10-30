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مرشح جبهة الناصرة للعضوية مصعب دخان يدلي بصوته : عفيفي سيكون غدا رئيسا للبلدية والجبهة الكتلة الأكبر



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قام مرشح جبهة الناصرة مصعب دخان بالادلاء بصوته في مدرسة ابن سينا في الحي الشرفي برفقة عائلته ظهر اليوم.




وقال دخان:"قمت بالتصويت وليد عفيفي للرئاسة والجبهة للعضوية ، ادعوا الجميع الخروج للتصويت من اجل التغيير ، مساء اليوم سيكون وليد عفيفي رئيسا للبلدية والجبهة الكتلة الأكبر".




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