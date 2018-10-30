مرشح, جبهة, الناصرة, للعضوية, مصعب, دخان, يدلي, بصوته, :, عفيفي, سيكون, غدا, رئيسا, للبلدية, والجبهة, الكتلة, الأكبر,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق مركز...
في أجواء احتفالية بهيجة، وبحضور جمهور غفير من الأهالي والأطفال، شارك رئيس مجلس...
اعتدى مجموعة أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، على قسم الطوارئ في مستشفى مجمع فلسطين...
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء، على مشروع...
باجواء من البهجة والسرور ، أقيم صباح اليوم الثلاثاء قداس احتفالي بمناسبة عيد...
دخل الشيخ صياح الطوري (69 عاماً) من قرية العراقيب في النقب، سجن الرملة، لقضاء...
ودّعت جماهير كبيرة الشيخ صياح الطوري بطريقه لدخول سجن الرملة لقضاء تسعة أشهر...
لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين من سكان مدينة رهط في النقب مصرعها صباح اليوم...
بإقامة الصلوات، والتراتيل الدينية، وعلى أصوات ضرب الكشافة وقرع الأجراس، انطلقت...
أعلنت سلطة الكهرباء اليوم عن رفع أسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة اثنين فارزة تسعة...