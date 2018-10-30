صور - عرابة تخوض الانتخابات باجواء تنافسية هادئة

باجواء من المحبة تنتخب عرابة رئيس واعضاء ادارة جديدة وسط حركة نشطة لناشطي القوائم المختلفة بعد تحولات دراما تيكية بانسحاب مرشحي رئاسة وقرار مجحف بحق رئيس البلدية الحالي علي عاصلة من قبل محكمة مركزية حيفا بمنعه من الترشح مما خلق اجواء من الترقب والتكهنات .

حيث يتنافس على الرئاسة اربعة والعضوية 13 قائمة ,وشهدت صناديق الاقتراع التي بلغت 22 صندوقا حركة نشطة وبلغت نسبة التصويت حتى الساعة ال 11 اكثرمن15%ومن المتوقع ازدحامات للناخبين في ساعات المساء.