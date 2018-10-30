تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-02 17:34:32 انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم |  2019-02-02 15:33:41 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-02-02 14:10:26 حريق منزل في بلدة طرعان |  2019-02-02 14:00:08 محمّد جمره محاميد من معاوية ينضم إلى فريق فوينتيلساز الاسباني |  2019-02-02 14:00:38 استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ |  2019-02-02 14:00:23 الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ |  2019-02-02 11:29:36 حماس: السلطة تعتقل نائبا مقدسيا |  2019-02-02 11:23:24 هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق |  2019-02-02 11:16:27 كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف |  2019-02-02 11:13:26 اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ |  2019-02-02 09:49:30 الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند |  2019-02-02 06:54:15 نتنياهو: يبدو أن مندلبليت رضخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام |  2019-02-02 07:00:56 الوزن الزائد خاصة بمنطقة البطن يضعف وظائف الكلى |  2019-02-02 06:47:41 اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا |  2019-02-02 07:00:47 الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حملة عفيفي: سلام مأزوم ويحاول عرقلة عملية التصويت



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




أصدرت الحملة الإنتخابية لوليد عفيفي بيناً لوسائل الإعلام جاء فيه :" علي سلام المأزوم الذي يلفظ انفاسه الأخيرة إنتخابياً يحاول بشتى الطرق عرقلة عملية التصويت، هذه الأفعال لن تسعفه فأهل الناصرة عازمون على إحداث التغيير المطلوب. 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم هذه المحاولات لن تثني أهل الناصرة ولو بقوا ساعات امام صناديق الإقتراع . 


نتائج التصويت حتى الآن تشير إلى تفوق مرشح المدينة وليد عفيفي ، ونناشد الجميع الصبر وممارسة حقهم في التصويت لنثبت فوز وليد عفيفي ."




كلمات متعلقة

حملة, عفيفي:, سلام, مأزوم, ويحاول, عرقلة, عملية, التصويت,
- باسل شراري

تابعونــا

انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم 2019-02-02 | 17:34:32

بأجواء أخوية، تم مساء امس انتخاب مندوب العربية للتغيير في ام الفحم، المحامي احمد...

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 2019-02-02 | 15:33:41

للاسبوع الثالث على التوالي تظاهر بمدخل مدينة ام الفحم اهالي ضحايا جرائم...

حريق منزل في بلدة طرعان حريق منزل في بلدة طرعان 2019-02-02 | 14:10:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حريق في منزل ببلدة طرعان...

استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ 2019-02-02 | 14:00:38

بحضور قدس الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر...

الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ 2019-02-02 | 14:00:23

بعد انتظار دام ٨ سنوات ، رزق اليوم الاربعاء المواطن امير قحاوش من سكات مدينة ام...

هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق 2019-02-02 | 11:23:24

تعادل فريق هبوعيل أبناء زلفة، بقيادة المدرب موريس أوزان و في المباراة البيتية...

كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف 2019-02-02 | 11:16:27

اعتقلت الشرطة فجر اليوم السبت 9 اشخاص من بلدة كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف...

اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ 2019-02-02 | 11:13:26

استضافت رهط مساء اليوم الجمعة قيادة العربية للتغيير في اجتماع حاشد دعما للعربية...

اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا 2019-02-02 | 06:47:41

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أفراد شرطة إسرائيل...

الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار 2019-02-02 | 07:00:47

اليوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة نحف مدرسة نعمت تخريج فوج ال 21 احتفال طلاب قرية التكنولوجية اهالي مشاركة واسعة شارع 90 البحر الميت حادث طرق مروع مصرع شخص سائق اصابة اخرين شرطة اسعاف داعش خلية تشكيل الناصرة شبان 5 عائلة سليمان المحكمة موسى بصول طعن جندي فسوطة محطة مركزية نهاريا شاب مشتبه اعتقال ابو سنانمرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب امسية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة طرعان مركز جماهيري طرعان عماد دحلة رئيس مجلس لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات شرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس امين عمر دراوشة الناصرة تحقيق امر نشر حظر منع تفاصيل التحقيق سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارحريق حريقان سخنين شعب اطفاء اشواك تراكتور زراعي النار انتشار استدعاء استعانة طائرات اطلاق نار بيت حي الامير الناصرة دون اصابات اضرار جسيمة شرطة تحقيق مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com