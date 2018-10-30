حملة, عفيفي:, سلام, مأزوم, ويحاول, عرقلة, عملية, التصويت,

أصدرت الحملة الإنتخابية لوليد عفيفي بيناً لوسائل الإعلام جاء فيه :" علي سلام المأزوم الذي يلفظ انفاسه الأخيرة إنتخابياً يحاول بشتى الطرق عرقلة عملية التصويت، هذه الأفعال لن تسعفه فأهل الناصرة عازمون على إحداث التغيير المطلوب.على قدر أهل العزم تأتي العزائم هذه المحاولات لن تثني أهل الناصرة ولو بقوا ساعات امام صناديق الإقتراع .نتائج التصويت حتى الآن تشير إلى تفوق مرشح المدينة وليد عفيفي ، ونناشد الجميع الصبر وممارسة حقهم في التصويت لنثبت فوز وليد عفيفي ."