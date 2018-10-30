صور - منافسة شديدة في انتخابات مجلس كفركنا

وتوافد الاهالي منذ ساعات الصباح الى صناديق الاقتراع وادلوا باصواتهم .

تشهد قرية كفركنا أجواء انتخابية هادئة ومنافسة شديدة بين المرشحين واقبال كبير على صناديق الاقتراع .

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