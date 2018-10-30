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صور - منافسة شديدة في انتخابات مجلس كفركنا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تشهد قرية كفركنا أجواء انتخابية هادئة ومنافسة شديدة بين المرشحين واقبال كبير على صناديق الاقتراع .



وتوافد الاهالي منذ ساعات الصباح الى صناديق الاقتراع وادلوا باصواتهم . 




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