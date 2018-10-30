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وليد عفيفي يدلي بصوته ويدعو للتصويت لمستقبل جديد للناصرة‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قام مرشح الرئاسة لبلدية الناصرة ظهر اليوم بالتصويت في حي الكروم بالمدينة ، مناشدا المواطنين بالتصويت لمستسقبل جديد للناصرة.



وقال عفيفي في كلمته :" ادعوا المواطنين للخروج للتصويت من اجل مستقبل جديد ، طقس رائع ويوم جميل ، من حق كل مواطن الخروج لممارسة حقه الديمقراطي".



وردا على اقوال علي سلام ان نسبة فوزه تزاد بنسبة 75  بالمئة قال عفيفي:"فليقول ما يريد على ما يبدو الحرارة التي ترتفع ، اهل الناصرة سيقررون".




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