وليد, عفيفي, يدلي, بصوته, ويدعو, للتصويت, لمستقبل, جديد, للناصرة‎,

قام مرشح الرئاسة لبلدية الناصرة ظهر اليوم بالتصويت في حي الكروم بالمدينة ، مناشدا المواطنين بالتصويت لمستسقبل جديد للناصرة.

وقال عفيفي في كلمته :" ادعوا المواطنين للخروج للتصويت من اجل مستقبل جديد ، طقس رائع ويوم جميل ، من حق كل مواطن الخروج لممارسة حقه الديمقراطي".وردا على اقوال علي سلام ان نسبة فوزه تزاد بنسبة 75 بالمئة قال عفيفي:"فليقول ما يريد على ما يبدو الحرارة التي ترتفع ، اهل الناصرة سيقررون".