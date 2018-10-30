وليد, عفيفي, يدلي, بصوته, ويدعو, للتصويت, لمستقبل, جديد, للناصرة‎,

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جاء في بيان صادر عن مركز الزهراوي الطبي أن الطواقم الطبية قامت بنقل رجل 45عاماً الى...
علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاربعاء انه خلال جلسة للمجلس المحلي في يركا تم...
في اعقاب صدور أوامر المنع خلال ليلة أمس ردا على النية بالشروع بإضراب من قِبل موظفي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة ليلة أمس...
تم اليوم الاربعاء في محكمة الصلح بحيفا تقديم تصريح مدع بحق المواطن محمد لبابيدي 37...
لا تزال المخططات الحكومية بشأن مدينة حريش الواقعة في قلب منطقة وادي عارة تثير...
حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب (44 عاما من شفاعمرو بالسجن 5...
تناشد عائلة عبد الغني في كابول الجمهور المساعدة في البحث عن ابنها الشاب ايمن (23...
اعتقلت الشرطة رجلا 35 عاما من كفرقرع يعمل مقاولا بشبهة اطلاق النار على مهندس بعد...
تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار خلال...