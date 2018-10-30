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ولد يوم الانتخابات - ام من دير الأسد تضع مولودها داخل سيارة اسعاف حيان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وضعت ام من قرية دير الأسد مولودها في سيارة إسعاف تابعة لمركز حيان وكان الطاقم الطبي بإشراف المضمد أديب بقاعي قد استقبل الولادة بطريقة مهنية وقد وضعت المرأة المولود حيث وصفت صحته بالجيدة جدا .



وبعد فحص الام والطفل ، تم نقلهما الى قسم الولادة في مستشفى نهريا لإستكمال الفحوصات الطبية اللازمة . 




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