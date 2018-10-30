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مشاركة واسعة في انتخابات بلدية شفاعمرو



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تشهد مدينة شفاعمرو منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اجواء انتخابية هادئة ومنافسة شديدة بين المرشحين .



واقبل الاهالي باعداد كبيرة الى صناديق الاقتراع مع فتحها الساعة السابعة صباحا وادلوا باصواتهم .




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