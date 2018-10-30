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صور - عملية اقتراع هادئة في البعينة نجيدات



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افتتحت صناديق الاقتراع في البعينة نجيدات صباح اليوم الثلاثاء بشكل سلس وهادئ، ويبلغ عدد اصحاب حق الاقتراع ٦٦٠٠ ناخب، ينتخبون في ١١ صندوق انتخابي، وتتنافس على عضوية المجلس المحلي ١١ قائمة عضوية، للحصول على ٩ مقاعد، فيما ينافس على رئاسة المجلس المحلي اربعة مرشحين بعد انسحاب المرشحين، عبد الرحيم فقرا ود. مبارك نابلسي.



وبقي في المنافسة كل من منير حمودة، فتى عبد القادر دلاشه، خالد سليمان وعيسى فقرا.




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