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علي سلام يدلي بصوته ويؤكد : باقون 5 سنوات اضافية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



في بير الامير في مدينة الناصرة توافد سكان الحي برفقة مرشح الرئاسة عن قائمة ناصرتي علي سلام للادلاء بصوتهم .


وكان سلام ادلى بصوته في احد صناديق الاقتراع في الحي , واكد على ان اهالي الناصرة يريدون التغيير وان قائمة ناصرتي ستحسم المعركة الانتخابية وانه سيكون الرئيس لولاية جديدة في بلدية الناصرة.

وتنتشر في محيط مدينة الناصرة عامة واماكن تواجد صناديق الاقتراع على وجه الخصوص المئات من افراد الشرطة من الناصرة وذلك لتأمين سيرورو العملية الانتخابية باجواء ديمقراطية.




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