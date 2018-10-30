اغلاق, صندوق, انتخابات, في, كفرياسيف, بعد, رش, غاز, وشجار,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقت الشرطة بلاغ عن مشتبه دخل الى أحد مراكز الإقتراع في كفر ياسيف وبدأ برش غاز مسيل للدموع.

إثر الحادثة إندلع شجار في المكان، حيث قامت الشرطة بفضها.لم تقع إصابات.تم إغلاق الصندوق في المكان