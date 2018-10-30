مشاركة, واسعة, ومنافسة, شديدة, في, انتخابات, مجلس, طرعان,

وتوافد الاهالي منذ ساعات الصباح الى صناديق الاقتراع وادلوا باصواتهم .

تشهد قرية طرعان أجواء انتخابية هادئة ومنافسة شديدة بين المرشحين واقبال كبير على صناديق الاقتراع .

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اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية 2019-01-13 | 21:49:41 اصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجراح خطيرة أثر تعرضه للطعن خلال شجار عنيف في طمرة...

اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن 2019-01-13 | 17:53:23 اعتقلت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ممرض من سكان مدينة الناصرة...

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ام الفحم تشيع ابنها ساهر خالد كيوان محاميد ضحية جريمة القتل 2019-01-13 | 21:44:28 وسط اجواء مليئة بالوعة والحزن والاسى، شاركت جماهير غفيرة من أهالي مدينة أم الفحم...

نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة 2019-01-13 | 17:51:11 اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت عن الاضراب الاحتجاجي بالمدرسة...

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خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-01-13 | 13:42:30 خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

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اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت 2019-01-13 | 13:18:14 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أن قوات الانقاذ قامت بتخليص طالبة17...