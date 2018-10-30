اقبال, واسع, على, صناديق, الاقتراع, بام, الفحم,

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وقد ادلى الشيخ خالد حمدان مرشح الرئاسة بصوته واكد على اهمية النسيج الاجتماعي في المدينة والهدو ء وسير الانتخابات باجواء خاصة مميزة دون مشاكل تذكر .

تشهد مدينة ام الفحم اقبالا واسعا على صناديق الاقتراع في الانتخابات لرئاسة وعضوية البلدية .

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