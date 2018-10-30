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اقبال واسع على صناديق الاقتراع بام الفحم



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تشهد مدينة ام الفحم اقبالا واسعا على صناديق الاقتراع في الانتخابات لرئاسة وعضوية البلدية .



وقد ادلى الشيخ خالد حمدان مرشح الرئاسة بصوته واكد على اهمية النسيج الاجتماعي في المدينة والهدو ء وسير الانتخابات باجواء خاصة مميزة دون مشاكل تذكر .




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