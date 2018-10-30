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اصابات اثر شجار والقاء قنبلة في صندوقي انتخابات بيركا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات شجار وقع في صندوقي تصويت في قرية يركا مما اسفر عن اصابة ١٠ اشخاص اقر القاء قنبلة .



وتم اغلاق الصندوقين واعتقال مشتبهين.




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