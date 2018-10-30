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افتتاح صناديق الاقتراع في مدينة الناصرة‎ وسط منافسة شديدة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



افتتحت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في مدينة الناصر ة صناديق الاقتراع للإنتخابات البلدية .



يشار الى ان رئيس البلدية علي سلام يتنافس على رئاسة البلدية امام المرشح وليد عفيفي ، حيث تخوض 5 قوائم الانتخابات للعضوية وهي ناصرتي والجبهة وشباب التغيير والقائمة الاهلية وقائمة الناصرة الموحدة.



عدد اصحاب حق الاقتراع في مدينة الناصرة 59000 مصوت. 




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