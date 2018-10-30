افتتاح, صناديق, الاقتراع, في, مدينة, الناصرة‎, وسط, منافسة, شديدة,

يشار الى ان رئيس البلدية علي سلام يتنافس على رئاسة البلدية امام المرشح وليد عفيفي ، حيث تخوض 5 قوائم الانتخابات للعضوية وهي ناصرتي والجبهة وشباب التغيير والقائمة الاهلية وقائمة الناصرة الموحدة.عدد اصحاب حق الاقتراع في مدينة الناصرة 59000 مصوت.

افتتحت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في مدينة الناصر ة صناديق الاقتراع للإنتخابات البلدية .

تابعونــا

المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم 2018-12-18 | 06:05:18 صادق الكنيست الاسرائيلي، الاثنين، على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا...

حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل 2018-12-18 | 05:59:00 اليوم الثلاثاء تبقى الأجواء باردة نسبياً وتسقط أمطار أحياناً، وخاصة في شمال...

رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار 2018-12-17 | 22:53:18 شهدت مدينة رهط مساء اليوم الاثنين شجار عنيف تخلله اطلاق نار كثيف مما ادى الى وقوع...

الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال 2018-12-17 | 22:47:05 عقدت وزارة الداخلية وقسم كبير لإدارة الموارد البشرية ومركزي الإرشاد والتطوير في...

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06 تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25 انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04 اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50 احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...