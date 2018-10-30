افتتاح, صناديق, الاقتراع, في, ام, الفحم, والشيخ, رائد, يدلي, بصوته,

افتتحت صناديق الاقتراع صباح اليوم في مدينة ام الفحم .

وكان فضيلة الشيخ رائد صلاح اول المصوتين في الانتخابات حيث توجه في ساعات الصباح الباكر برفقة العشرات من اهله واقاربه وادلى بصوته في اجواء انتخابية رائعة.وتمنى فضيلة الشيخ رائد صلاح التوفيق والنجاح للجميع متمنيا الخير والامن والامان لام الفحم .