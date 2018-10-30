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اجواء انتخابية هادئة في عين ماهل وتوافد الناخبين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



افتتحت في قرية عين ماهل في تمام الساعة السابعة صناديق الاقتراع لانتخابات المجلس المحلي , حيث انه تم توزيع 12 صندوقا في القرية , في المركز الجماهيري 4 صناديق "8-9-11-12" ومدرسة البيادر الابتدائية 5 صناديق "4-5-6-7-10" والمدرسة الثانوية 3 صناديق "1-2-3" .حيث انه يبلغ عدد المصوتين 9015 . 



كما ويتواجد في المدارس قوات الشرطة لمراقبة سيرورة الانتخابات وللمحافظة على النظام والهدوء، ولمنع اي اعمال غير قانونية،




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