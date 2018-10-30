اجواء, انتخابية, هادئة, في, عين, ماهل, وتوافد, الناخبين,

افتتحت في قرية عين ماهل في تمام الساعة السابعة صناديق الاقتراع لانتخابات المجلس المحلي , حيث انه تم توزيع 12 صندوقا في القرية , في المركز الجماهيري 4 صناديق "8-9-11-12" ومدرسة البيادر الابتدائية 5 صناديق "4-5-6-7-10" والمدرسة الثانوية 3 صناديق "1-2-3" .حيث انه يبلغ عدد المصوتين 9015 .

كما ويتواجد في المدارس قوات الشرطة لمراقبة سيرورة الانتخابات وللمحافظة على النظام والهدوء، ولمنع اي اعمال غير قانونية،