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تظاهرة حاشدة في هضبة الجولان ضد الانتخابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نظمت منذ صباح اليوم تظاهرة في قرية مجدل شمس بهضبة الجولان ضد الانتخابات. 



وفي مسعدة بالجولان ألغيت الانتخابات بسبب انسحاب جميع المرشحين. 


ويذكر أنّ المرشّحين الذين سحبوا ترشيحهم هم, سلمان البطحيش، فهد الصفدي، حمود شقير وخالد رضا وجميع أعضاء قوائمهم. 




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