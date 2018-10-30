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افتتاح صناديق الاقتراع في جلجولية وفائق عودة أول المصوتين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 

افتتحت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم صناديق الاقتراع التسعة في قرية جلجولية .

 وكان أول المنتخبين رئيس مجلس جلجولية الحالي المرشح للرئاسة فائق عوده والذي أدلى بصوته في صندوق رقم 9 في دار التربية والعلوم - ثانوية جلجولية.

وتتوزع صنايق الاقتراع التسعة في الاماكن التالية :  
صندوق رقم 1 - مدرسة جلجولية الابتدائية أ

صندوق رقم 2 - بيت المسنين 

صندوق رقم 3 - المركز الثقافي ( الاودديتوريوم)  ( ملائم لذوي الاحتياجات الخاصة)

صندوق رقم 4 - مدرسة المستقبل

صندوق رقم  5 - مدرسة المستقبل

صندوق رقم 6 - ثانوية جلجولية ( ملائم لذوي الاحتياجات الخاصة)

صندوق رقم  7 - مدرسة أجيال

صندوق رقم  8 - مدرسة أجيال

صندوق رقم  9 - ثانوية جلجولية 




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