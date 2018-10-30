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وفاة الطفل نور الدين سامح عاصي (3 سنوات) من كفربرا متأثرا بجراحه بعد سقوط بوابة حديدية عليه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



توفي صباح اليوم الثلاثاء في مستشفى تال هشومير , الطفل نور سامح عاصي (3 سنوات ) من بلدة كفربرا متأثرا بجراحه بعد سقوط بوابة حديدية عليه قبل ايام .


وكان الطفل نقل مصابا الى المستشفى حيث تعرض لاصابات حرجة للغاية , وقد حاول الاطباء انقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل زتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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