وفاة, الطفل, نور, الدين, سامح, عاصي, (3, سنوات), من, كفربرا, متأثرا, بجراحه, بعد, سقوط, بوابة, حديدية, عليه,

توفي صباح اليوم الثلاثاء في مستشفى تال هشومير , الطفل نور سامح عاصي (3 سنوات ) من بلدة كفربرا متأثرا بجراحه بعد سقوط بوابة حديدية عليه قبل ايام .

وكان الطفل نقل مصابا الى المستشفى حيث تعرض لاصابات حرجة للغاية , وقد حاول الاطباء انقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل زتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.