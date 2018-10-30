فتح, صناديق, الاقتراع, لانتخابات, السلطات, المحلية,

انطلقت الساعة السابعة صباحا الانتخابات للسلطات المحلية، حيث يتوجه سكان البلاد إلى مراكز الاقتراع في نحو مئتين وخمسين سلطة لانتخاب رؤسائها وأعضاء مجالسها. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع أكثر من ستة ملايين وستمئة وخمسين ألفا، وهم مواطنو الدولة وأصحاب حق الإقامة الدائمة، من سن السابعة عشرة وما فوق. ويبلغ مجمل البلديات والمجالس المحلية التي ستجرى بها الانتخابات 251، باستثناء بعض القرى والمدن من بينها الطيبة، باقة الغربية وجت المثلث التي تجري الانتخابات فيها بعد نحو سنة .

وستغلق مراكز الاقتراع في معظم انحاء البلاد الساعة العاشرة ليلا فيما تغلق في مدن وقرى صغيرة الساعة الثامنة مساء.ولأول مرة، يكون يوم الانتخابات المحلية يوم عطلة رسمية، مثل يوم الانتخابات العامة.ووفقا لمعطيات نشرتها وزارة الداخلية فإن عدد الصناديق بلغ 11 ألفا في مختلف أنحاء البلاد.وتشير معطيات الداخلية إلى أنّه في 17 سلطة محلية هنالك مرشّح واحد فقط للرئاسة، منها بلدات عربية وهي كسرى سميع، الغجر والرامة. كما أنّه في 11 مجلسًا اقليميًا هنالك مرشح واحد فقط.وذكرت وزارة الداخلية أنّ هنالك 703 مرشحين رئاسيين في مختلف السلطات المحلية بينهم 665 رجلًا و85 امرأة، إضافة إلى تسجيل 1860 قائمة عضوية منها 531 قائمة جديدة. وفي الانتخابات المرتقبة يتنافس 13478 رجلًا (للرئاسة والعضوية) مقابل 3975 امرأة (للرئاسة والعضوية).ودعا وزير الداخلية اريه درعي المواطنين الى استخدام حقهم الديمقراطي للتاثير في السلطات المحلية.وتشير استطلاعات الراي العام الاخيرة الى ان السباق بين المرشحين في اورشليم القدس وحيفا متقارب جدا.ونظمت منذ صباح اليوم تظاهرة في قرية مجدل شمس بهضبة الجولان ضد الانتخابات. وفي مسعدة بالجولان ألغيت الانتخابات بسبب انسحاب جميع المرشحين. ويذكر أنّ المرشّحين الذين سحبوا ترشيحهم هم, سلمان البطحيش، فهد الصفدي، حمود شقير وخالد رضا وجميع أعضاء قوائمهم.