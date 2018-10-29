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جديدة - المكر: اصابة شاب بجراح اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين



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اصيب شاب بالعشرينات من عمره في بلدة جديدة المكر مساء اليوم الاثنين بانحاء جسده العليا اثر اطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين 

حيث وصل الى عيادة حيان في كفرياسيف وتم نقله بعظ تقديم الاسعافات الاولية له الى مستشفى نهاريا لتلقي العلاج 

جديدة - المكر: اصابة شاب بجراح اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين




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