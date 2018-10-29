عاصي, الحلاني, يعتذر, إلى, إليسا, برسالة, على, تويتر.., والسبب!,

اعتذر الفنان اللبناني #عاصي_الحلاني إلى زميلته الفنانة #إليسا عبر كلمات وجهها إليها برسالة اعتذر خلالها عن عدم حضوره عيد ميلادها الـ 48، والذي وافق يوم الـ27 أكتوبر، وهو الأول لها بعد تغلبها على #مرض_السرطان.

ونشر عاصي رسالته عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي #تويتر قائلا: "كل عيد وأنت بألف خير وصحة ونجاح، كان مفروض كون موجود اليوم بعيدك مع كل البيحبوكي بس للأسف وجودي بباريس حكم علي عدم الحضور وإن شاء الله كل أيامك أعياد وفرح يا أطيب قلب إليسا".

وأطلق معجبو إليسا هاشتاغ #سنة_حلوة_يا_إليسااحتفالا بنجمتهم.

واحتفلت بعيد ميلادها ضمن حفلة خاصة برفقة أصدقائها المقربين.

وطغى اللون الزهري على كل تفاصيل الاحتفال، حيث ارتدت إليسا فستانا زهريا، وقطعت قالب الحلوى الذي تألف من جبل ورود زهرية.

وضجت مواقع التواصل بكلمات المعايدة من محبي وأصدقاء الفنانة اللبنانية.

وكانت إليسا قد كتبت قبل عيد ميلادها بيومين رسالة مؤثرة قالت فيها: "باقي يومين لعيد ميلادي، إنه يوم خاص جدا لي، حتى اليوم ما زلت أستيقظ كل صباح وأنا بصحة جيدة، وسعيدة، وممتنة، وشاكرة لله على كل شيء".