الرئيس, البرازيلي, الجديد, يقرر, زيارة, اسرائيل,

أعلن ديوان الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، أنه سيزور إسرائيل بعد زيارتيه الى تشيلي والولايات المتحدة.

وقد أكد رئيس طاقم الرئيس البرازيلي الجديد - أونيكاس لورنزوني، أن بولسونيرو سيزور اسرائيل عقب زيارتيه الى كل من تشيلي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أكد الرئيس المنتخب فور انتخابه أنه سيركّز على تحسين اقتصاد البلاد.

ولن تكون هذه الزيارة الأولى لرئيس برازيلي الى إسرائيل، فقد سبق وزار الرئيس السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا اسرائيل في زيارة رسمية عام 2010.

وفي مطلع العام الحالي، كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أكدت أنها تلقت دعوة من وزارة الخارجية البرازيلية لتنظيم زيارة لنتنياهو الى البرازيل.

ويوم أمس انتُخب بولسونرو رئيساً لأكبر بلد في أميركا اللاتينية بحصوله على 55,1% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد مقابل 44,8% حصل عليها مرشّح اليسار فرناندو حدّاد.