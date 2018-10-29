توجه الطلاب بدايةً للمشاركة في المسيرة السنوية التي تنطلق من النصب التذكاري في المدينة وصولًا إلى مقبرة الشهداء، بمرافقة السيد نبهان ابن بري والد احدى الطالبات في المدرسة، والذي رافق الوفد مشكورا طوال زيارته وقدم لهم معلومات وافيك حول الفعاليات التي تنظم سنويا لاحياء ذكرى المجزرة.
بعد انتهاء المسيرة توجه الوفد إلى المركز الجماهيري من أجل الدخول إلى متحف و بانوراما المجزرة، حيث كان باستقبالهم المرشد سامر بدوي الذي رافقهم داخل المتحف وزوّدهم بالشرح والمعلومات القيّمة.
ثم توجهوا بعد ذلك إلى منزل السيد نبهان ابن بري الذي استضافهم واسرته ودعاهم لتناول وجبة الغداء.