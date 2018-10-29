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وفد من "الاهلية" يشارك في احياء مجزرة كفرقاسم



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انطلاقا من رؤيا المدرسة بأهمية انشاء جيل واعٍ لقضايا شعبه، ملما بتاريخه وفخورا بانتماءه، زار اليوم مجموعة من طلاب المدرسة "الأهلية" أم الفحم مدينة كفر قاسم للمشاركة في إحياء الذكرى ال 62 لمجزرة كفر قاسم بمرافقة الأستاذ هشام محاجنة والأستاذ حمزة إغبارية وبمشاركة طلاب من المدينة يدرسون قي "الاهلية".


توجه الطلاب بدايةً للمشاركة في المسيرة السنوية التي تنطلق من النصب التذكاري في المدينة وصولًا إلى مقبرة الشهداء، بمرافقة السيد  نبهان ابن بري والد احدى الطالبات في المدرسة، والذي رافق الوفد مشكورا طوال زيارته وقدم لهم معلومات وافيك حول الفعاليات التي تنظم سنويا لاحياء ذكرى المجزرة. 


بعد انتهاء المسيرة توجه الوفد إلى المركز الجماهيري من أجل الدخول إلى متحف و بانوراما المجزرة، حيث كان باستقبالهم المرشد سامر بدوي الذي رافقهم داخل المتحف وزوّدهم بالشرح والمعلومات القيّمة.


ثم توجهوا بعد ذلك إلى منزل السيد نبهان ابن بري الذي استضافهم واسرته ودعاهم لتناول وجبة الغداء.

 





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