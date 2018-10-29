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مصرع شخص بحادث دهس على سكة القطار قرب مفرق هعامكيم بجانب يوكنعام



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لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد تعرضه للدهس على سكة القطار، قرب مفرق هعامكيم على شارع 70، بجانب مدينة يوكنعام.

هذا، وقامت طواقم الاسعاف التي وصلت إلى المكان باقرار وفاة المصاب في مكان الحادث. فيما باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

مصرع شخص بحادث دهس على سكة القطار قرب مفرق هعامكيم بجانب يوكنعام




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