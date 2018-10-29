طمرة:, اصابة, 3, اشخاص, بحادث, طرق, على, مفرق, المدينة,

وقع مساء اليوم الاثنين، حادث طرق على مفرق مدينة طمرة، مما اسفر عن اصابة 3 اشخاص بجراح متفاوتة

حيث تم تقديم العلاج الاولي لهم من قبل طاقم مركز آدم ميدكس الطبي ومن ثم نقلهم للمستشفى لإستكمال العلاج