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طمرة: اصابة 3 اشخاص بحادث طرق على مفرق المدينة



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وقع مساء اليوم الاثنين، حادث طرق على مفرق مدينة طمرة، مما اسفر عن اصابة 3 اشخاص بجراح متفاوتة

حيث تم تقديم العلاج الاولي لهم من قبل طاقم مركز آدم ميدكس الطبي ومن ثم  نقلهم للمستشفى لإستكمال العلاج 





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