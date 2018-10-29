الكرملين, يعلن, الهدف, الرئيس, للقاء, بوتين, ترامب,

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى أن الهدف الأساسي للقاء المرتقب بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في باريس، هو تنسيق المواقف.

وأشار بيسكوف إلى أنه يوجد عادة الكثير من المسائل والقضايا التي يجب على الرئيسين الروسي والأمريكي تبادل الآراء ووجهات النظر حولها.وقال: "ما زالت هناك أسئلة كثيرة تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي، وخاصة في سياق النية الأمريكية المعلنة بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".ومن المنتظر أن يلتقي الرئيسان بوتين وترامب في باريس في الـ11 من نوفمبر على هامش إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.